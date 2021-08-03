Мишустин: Люди не должны тратить много времени на сбор справок

Глава правительства обсудил с главой ПФР процесс внедрения элементов социального казначейства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом заявил, что необходимо создать условия, чтобы люди как можно меньше времени тратили на сбор различных документов и справок.

Глава правительства обсудил с главой ПФР процесс внедрения элементов социального казначейства.

"Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок – так, как это происходит с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе", - сказал Мишустин на встрече.

Глава кабмина Михаил Мишустин также попросил рассказать, сколько семей уже получили сертификат таким образом, и как они чаще всего используют эти средства.

Напомним, как ранее писал портал kp.ru, с 1 января 2021 года россияне могут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.