Около 50 млрд рублей выделено неполным семьям и беременным женщинам в 2021 году Фото: REUTERS

В текущем году российские власти выделили около 50 млрд рублей на новые выплаты беременным женщинам, а также неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин

Глава правительства напомнил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, были введены новые меры поддержки россиян, среди которых пособия родителям, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющих низкий доход, а также выплаты для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности.

«На предоставление этих двух ежемесячных выплат в текущем году мы выделили около 50 млрд рублей», - сказал премьер-министр в ходе встречи с главой Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.

Прием заявлений на получение подобных пособий начался с 1 июля текущего года. Первые выплаты начались в конце июля. В среднем по России размер этих пособий составляет 6 350 рублей для беременных женщин и 5 650 рублей для неполных семей.

Напомним, накануне в России начались президентские выплаты в 10 тысяч рублей для школьников. Они достанутся родителям более 20 миллионам детей.