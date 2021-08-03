Минтранс РФ планирует ужесточить требования к прохождению техосмотра

Изменения коснутся правил фотографирования машин при проверке Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство транспорта России планирует ужесточить требования к прохождению технического осмотра автомобилей.

Изменения касаются фотографирования машин. В проекте Минтранса на сайте проектов нормативных правовых актов говорится, что на первом фото перед началом проверки автомобиль должен быть виден спереди и сбоку, при этом технический специалист должен быть сфотографирован в полный рост и лицом к камере.

Вторая фотография, которая делается в конце техосмотра, должна быть снята по тем же требованиям, но с задним видом автомобиля. Также документ предполагает запрет любых фотоэффектов и редакторов. В Минтрансе объяснили, что ужесточение требований связано с увеличением числа фальшивых фотографий в системе техосмотра ЕАИСТО.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных техосмотров автомобилей. Закон должен вступить в силу 22 августа 2021.