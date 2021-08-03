МВД РФ не собирается увеличивать штраф за пользование телефоном за рулем Фото: "КП" Архив

Министерство внутренних дел России не планирует рассматривать инициативу по увеличению штрафа за использование телефона при управлении автомобилем. Об этом заявили в пресс-центре ведомства.

Как писал сайт kp.ru, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тысяч рублей штраф за использование телефона за рулем автомобиля. Письмо с таким предложением он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову после аварии, которое произошло 16 июля в Солнцеве, указав на то, что некоторые СМИ сообщали, что виновница аварии в момент наезда на пешеходов могла использовать телефоном. На сегодняшний день время штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

«Обращений от руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова в адрес ГУОБДД МВД России не поступало», - приводит ТАСС сообщение пресс-центра министерства.

Напомним, 16 июля девушка сбила на «зебре» семью с тремя детьми. В ночь на 17 июля в одной из больницы Москвы умер пятилетний мальчик, который оказался под колесами этого автомобиля. Когда вертолет забирал его с места ДТП, ребенок уже был в критическом состоянии – он был в коме с перелом основания черепа.