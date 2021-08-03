Более 70% российских студентов хотят работать за рубежом

Большинство российских студентов заявили о желании работать за рубежом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство российских студентов хотели бы работать за границей. Такие результаты показал опрос аналитиков сервиса «ВРаботе».

Так, согласно результатам исследования, 73,6% респондентов выразили желание работать за границей, а вот найти вакансию в России хотят только 26,4% опрошенных.

При этом 48,4% участников исследования признались, что не отказались бы пополнить ряды государственных служащих, тогда как 45,1% отметили, что не рассматривают для себя такой вариант трудоустройства, передает RT.

«Искусство, развлечения и культура оказались наиболее предпочтительными сферами для работы (26,5%), a IТ, телевидение и интернет-сети следуют сразу за ними (19,8%). Только 0,1% людей решили работать в таких сферах, как красота и здоровье, преподавание, маркетинг, общественные науки и другое», — отмечают аналитики.

Отмечается, что в опросе приняли участие 30,2% с неполным высшим образованием и 29,5% средним общим, передает ОТР.

Напомним, ранее британская компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг самых привлекательных для студентов городов мира. В результате, в престижный список вошла Москва, разделив 25 позицию с Пекином, сообщает телеканал «360».