Россия высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия высылает сотрудника эстонского посольства в Москве. Дипломат должен покинуть страну в недельный срок. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, 15 июля МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова, и вручил ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства России персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова сообщил, что в связи с этим посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в здание внешнеполитического ведомства России, где ему был «заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии».

Как писал сайт kp.ru, 6 июля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. На следующий день эстонского дипломата объявили персоной нон-грата.