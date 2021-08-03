Мурашко назвал ерундой сообщения о чипировании с помощью вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления о чипировании при помощи вакцинации от коронавирусной инфекции является ерундой, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний», - сказал глава Минздрава журналистам.

Напомним, ранее Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса, привилась от коронавирусной инфекции, после чего решила пошутить о «теориях заговора» и чипировании. Это она сделала на фоне того, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в интернете начали ходить слухи о якобы причастности основателя Microsoft к возникновению COVID-19. Некоторые порталы и пользователи Сети заявляли, что миллиардер намерен «чипировать» население путем вакцинации, и таким образом хочет установить глобальную слежку.