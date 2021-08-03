Мурашко: Более 98% госпитализированных с коронавирусом в России не были вакцинированы

Более 98% госпитализированных с коронавирусом в России не были вакцинированы, сообщил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России свыше 98% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, не получали вакцину от COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», – отметил глава Минздрава.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с справиться с распространением COVID-19 в стране не получается из-за невысоких темпов вакцинации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вакцинация для россиян не должна быть принудительной, но при этом подчеркнул, что граждан нужно убеждать делать прививку для их же безопасности.

По словам Мурашко, для ревакцинации подходят все российские вакцины от коронавируса.

Тем временем в России 3 августа 2021 выявлено 2 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране от вируса умерли 788 пациентов, полностью выздоровели 18 963 человека.