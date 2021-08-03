«Почта России» намерена доставлять грузы в отдаленные регионы с помощью беспилотников Фото: Мария ЛЕНЦ

«Почта России» будет доставлять грузы в отдаленные регионы страны, используя беспилотные летательные аппараты, сообщили первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер рассказал, что компания уже заключила специальные соглашения на доставку грузов беспилотниками с Ханты-Мансийским, Ямало-Ненецким и Чукотским автономным округами. По словам Белоусова, реализация соглашения потребует технически сложных и тяжелых БПЛА с соответствующей летной инфраструктурой.

«Это в очень высокой степени готовности. Первые 48 маршрутов мы скоро запустим», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в середине июля 2021 «Почта России» получила бессрочную лицензию на оптовую торговлю лекарствами. Компания будет осуществлять доставку препаратов в аптеки, больницы и дистрибьюторам с логистического центра во Внуково.