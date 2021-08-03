Летчик-испытатель поддержал разрешение женщинам работать авиамеханиками

Летчик поддержал разрешение женщинам работать авиамеханиками Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщины-инженеры смогут хорошо справиться с работой авиамеханика. Такое мнение выразил летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев. Комментируя решение Минтруда о расширении списка рабочих профессий для женщин, летчик отметил, что аэродром вполне походящее место для трудоустройства слабой половины.

«Сейчас Московский авиационный институт выпускает очень много женщин-инженеров. Сейчас все работает на электронном уровне, и если ты инженер, то ты справишься. Женщинам не придется пачкаться, сейчас все автоматизировано. Аэродром — как раз место для женщин. На свежем воздухе, под гул самолетов, у них хорошее настроение будет», — цитирует эксперта Газета.ru.

Также летчик добавил, что недооценивать способности женщин не стоит. В разные времена многие представительницы прекрасной половины человечества брали на себя отнюдь не легкие задачи, и всегда справлялись. В качестве примера, летчик привел военные времена.

«Женщины – это трудяги, они клали рельсы, держали кувалды, косили, молотили. Это все лежало на плечах женщин в тылу», — отметил Толбоев.

Напомним, ранее Минтруд сократил список «неженских» профессий. Так, начиная с 1 марта 2022 года, россиянки смогут трудиться авиационными инженерами и механиками, заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов, передает телеканал «360».