Вице-премьер Белоусов призвал сделать Севморпуть международным транспортным коридором Фото: Shutterstock

Россия должна развить инфраструктуру Северного морского пути, создав условия для формирования его в международный транспортный коридор, заявил первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов.

«Не просто обустроить Северный морской путь, а создать условия, при которых это станет международным транзитным коридором», – сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Белоусова, для реализации этой идеи необходим мощный флот, в том числе ледоколы, подъездные пути, развитый порт, современные системы связи и навигации, а также цифровая платформа для отслеживания грузоперевозок.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить присутствие России в Арктике, стремясь таким образом получить контроль над природными ресурсами и стратегическими коммуникациями. Он призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений и развивать Северный морской путь.