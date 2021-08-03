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Политика3 августа 2021 13:47

Вице-премьер Белоусов призвал сделать Севморпуть международным транспортным коридором

Для реализации этой идеи необходим мощный флот, в том числе ледоколы, отметил зампред правительства
Абдулла ШАКИРОВ
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Вице-премьер Белоусов призвал сделать Севморпуть международным транспортным коридором

Вице-премьер Белоусов призвал сделать Севморпуть международным транспортным коридором

Фото: Shutterstock

Россия должна развить инфраструктуру Северного морского пути, создав условия для формирования его в международный транспортный коридор, заявил первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов.

«Не просто обустроить Северный морской путь, а создать условия, при которых это станет международным транзитным коридором», – сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Белоусова, для реализации этой идеи необходим мощный флот, в том числе ледоколы, подъездные пути, развитый порт, современные системы связи и навигации, а также цифровая платформа для отслеживания грузоперевозок.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить присутствие России в Арктике, стремясь таким образом получить контроль над природными ресурсами и стратегическими коммуникациями. Он призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений и развивать Северный морской путь.