Психолог объяснил, как оценить готовность ребенка к первому классу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук дала советы родителям, как оценить, готов ли ребенок идти в первый класс.

Период подготовки к началу учебы обычно очень тревожный и для родителей и для будущих школьников. Нужно очень многое учесть, но еще более важно настроить школьника на новый ритм жизни.

Эксперт отметила, что важно оценить, насколько ребенок вырос, приближены ли его рост и вес к возрастным нормам. Как ловко он умеет прыгать, бегать, ловить мяч.

Координация движений очень важна в школе. Эти параметры указывают не только на физическое, но и умственное развитие.

Если у ребенка есть какие-то трудности, то не стоит переживать и ругать будущего школьника. Родители должны попытаться скорректировать действие, объяснить, как правильно ловить мяч или прыгать на скакалке.

Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Лучше если процесс обучения будет совмещен с игрой.

- Это могут быть игры в мяч, сюжетные игры, ролевые. Например, со старшими братьями и сестрами. Это могут быть занятия общеразвивающие с бабушкой и дедушкой на даче. Поход с родителями. Любая прогулка. Любые виды физической активности», - заключила она в беседе с телеканалом "360".

Ранее в России начались выплаты семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Единовременно будет перечислено по 10 тысяч рублей на ребенка. Ожидается, что пособие получат более 20 миллионов детей, сообщает Пятый канал.