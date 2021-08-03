Доктор Мясников предупредил об опасности «суперраспространителей» коронавируса Фото: Светлана Макеева

Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 80 процентов, происходит по вине так называемых «суперрраспространителей», у которых отсутствуют клинические проявления заболевания, однако при этом они представляют повышенную опасность для окружающих. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как пояснил специалист, таким «суперраспространителем» может оказаться любой человек, независимо от пола и возраста. Эксперты предполагают, что переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя таким людям позволяют особенности генетики и иммунитета. Тем не менее они становятся угрозой для тех, кто находится рядом с ними.

«Именно поэтому и говорим о важности вакцинации», - отметил врач в своём Instagram

Мясников также призвал граждан не забывать об индивидуальных мерах защиты, отметив, что в условиях распространения коронавируса нельзя пренебрегать дополнительными возможностями профилактики.

Напомним, ранее Мясников прокомментировал новые мутации коронавируса, отметив, что в данном случае надежда только на вакцинацию.