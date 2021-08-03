Миронов призвал ФАС навести порядок с ценами на школьные принадлежности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность повышения цен на школьные принадлежности, сообщает пресс-служба его партии. Он отметил, что пандемия коронавируса не может служить оправданием для торговцев, которые хотят поживиться перед началом учебного года.

"Складывается такое впечатление, что сети решили воспользоваться моментом и взвинтили цены. Поэтому в ситуацию должны вмешаться ФАС и Минпромторг. Призываю их разобраться и навести порядок с ценами на школьные принадлежности", - сказал Миронов.

Миронов отметил, что за первые два месяца лета этого года произошел резкий скачок цен на тетради, ручки и карандаши. Согласно данным Росстата, "набор первоклассника" в прошлом году тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тысячу рублей. Он отметил, что в данный момент сложно представить стоимость школьных принадлежности к сентябрю.

"Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20-30%, и, похоже, это только начало", - уточнил парламентарий.

Ранее kp.ru сообщил, что 2 августа 2021 года начались президентские выплаты родителям по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста.