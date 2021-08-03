В МИД РФ назвали главные ошибки США в Афганистане Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты в ходе своей миссии в Афганистане допустили несколько ошибок, которые в итоге стали причинами той ситуации, которая складывается сегодня в республике. Об этом заявил спецпредставитель директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов в ходе онлайн-круглого стола.

Одной из ошибок США, по словам спецпредставителя президента России, стало то, что Вашингтон, вместо восстановления нейтрального государства, начал создавать в Афганистане сеть военных баз. По замыслу США, это должно было распространить влияние Штатов на Центральную Азию и Россию, однако вышло наоборот, отметил Кабулов.

Второй ошибкой Вашингтона было навязывание американских представлений о демократии, считает дипломат. Вместо этого США нужно было просто помочь Афганистану развивать государственные институты и экономику с опорой на афганские традиции.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США в ходе своего пребывания в Афганистане не смогли достичь поставленных целей. До этого Лавров отметил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Между тем в российском МИД не увидели угрозы со стороны движения «Талибан»*для государства Центральной Азии.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.