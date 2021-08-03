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Общество3 августа 2021 14:48

Глава Минкультуры опровергла сообщения о проверке театров на соответствие стратегии нацбезопасности

Любимова отметила, что цензура в нашей стране недопустима
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Ольга Любимова

Ольга Любимова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства культуры России Ольга Любимова опровергла заявления о проверке театров на соответствие стратегии национальной безопасности, отметив, что цензура недопустима, а Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров.

«С нами эти предложения не обсуждались…Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», - заявила министр в беседе с «Лентой.ру».

Любимова также напомнила, что в соответствии с законодательством РФ Минкультуры не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры. Как она подчеркнула, данный процесс «носит самостоятельный характер».

Напомним, ранее председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов заявил, что совет проведет слушания по репертуару российских театров в части соответствия стратегии национальной безопасности, уточнив, что такое решение было принято после спектакля Современника «Первый хлеб».