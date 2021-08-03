Власти Сан-Марино: ЕС признал техническое соответствие COVID-сертификата, но не "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия признала техническое соответствие COVID-сертификата Сан-Марино своим стандартам, однако не вакцинацию препаратам от коронавируса «Спутником V». Об этом сообщил секретарь по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политики республики Роберто Чаватта.

«Еврокомиссия признала техническое соответствие нашего документа своим стандартам, но не вакцинацию «Спутником V». Тогда как уже целый ряд стран, включая Финляндию, Хорватию, Грецию, признали вакцинированных этим препаратом», - приводит его слова ТАСС.

Как уточнил Чаватта, действующий порядок Европейского союза позволяет странам-членам признавать COVID-сертификаты о вакцинации не одобренными в Евросоюзе препаратами.

Чиновник также напомнил, что по результатам первого исследования образцов крови привитых «Спутником» граждан республики подтвердилась крайне высокая эффективность российской вакцины.

Напомним, накануне Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется российская вакцина «Спутник V». Теперь эти сертификаты могут быть действительны на территории всего ЕС, а также в странах Шенгенской зоны.