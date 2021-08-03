Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитника и защитниц

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон об изменении названия государственного праздника «День защитника Украины», который отмечают 14 октября, на «День защитников и защитниц Украины». Об этом во вторник, 3 августа, сообщил офис украинского лидера.

Как отмечается в заявлении, закон «будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов». В офисе украинского президента также отметили, что «многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Парламент Украины 14 июля принял закон, который вносил изменения в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни». В том числе, говорилось о переименовании государственного праздника, который с 2014 года отмечается 14 октября, из «Дня защитника Украины» в «День защитников и защитниц Украины».

Депутата от «Слуги народа» Марина Бардина заявила, что в 2008 году на службе в Вооруженных силах Украины находилось 1,8 тыс. женщин, а на сегодняшний день службу проходит 31 757 женщин.