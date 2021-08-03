В Госдуме оценили заявление парламентариев ЕС против "Северного потока — 2"

В Государственной думе оценили заявление парламентариев ЕС против "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Член международного комитета Госдумы Сергей Железняк оценил заявление парламентариев стран Евросоюза против газопровода "Северный поток — 2".

- Говоря о зависимости Европы от России, которая, по мнению авторов заявления, якобы возникает в результате реализации российско-европейского газового проекта, эти деятели умалчивают, под чью дудку сами пляшут и чьи интересы отстаивают. Попытками помешать запуску фактически готового газового проекта эти политики не защищают интересы собственных граждан, которым необходим качественный и доступный по цене газ, — приводит слова политика РИА Новости.

Он добавил, что заявление в очередной раз доказывает влияние США и Великобритании на политику таких "несамостоятельных стран" как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Ирландия и Украина. Железняк отметил, что к петиции не присоединились те страны, которые понимают значимость сотрудничества Евросоюза и России.

Напомним, 2 августа парламентарии США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против строительства газопровода "Северный поток — 2".По их мнению, газопровод нужен России, чтобы расширить свое влияние на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Парламентарии считают, что проект угрожает "и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины". Также подписавшиеся ожидают от Германии "ясных обязательств" по сокращению зависимости от российского газа.