В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме "жалким лепетом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, "жалким лепетом политического юнца". Бальбек отметил, что большего и нельзя было ожидать от политика, провалившегося по всем направлениям.

"Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева. Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях", - сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее портал kp.ru писал, что Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он подчеркнул, что россияне якобы никогда не будут любить республику так, как украинцы. Он рассказал, как для него Крым является местом детских воспоминаний, как и для многих его соотечественников.