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Происшествия3 августа 2021 15:45

В Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

Около 250 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

В Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

Фото: REUTERS

Не менее 14 человек погибли и около 250 тысяч находятся во временных пунктах размещения в восточном индийском штате Западная Бенгалия в результате наводнений, вызванных дождями, а также сбросом воды из переполненных водохранилищ.

Как передает информационное агентство Press Trust of India, затопления отмечены в населенных пунктов, расположенных в округах Пашчим-Бардхаман, Пурба-Бардхаман, Пашчим-Мединипур, Хаора и Хугли.

Власти направили в пункты размещения пострадавших брезент для палаток, теплую одежду, а также питьевую воду и одну тысячу тонн риса. К спасательным операциям присоединились подразделения сухопутных сил и вертолеты Военно-воздушных сил Индии.

Сейчас в Индии начался сезон муссонных дождей. За прошедшие две недели, по разным оценкам, в стране погибло по меньшей мере 300 человек. Напомним, к концу июля число жертв из-за сильных ливней на западе Индии достигло 192 человек.

На востоке Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ