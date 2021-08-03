Школьник из Нижнего Тагила поставил рекорд России на согнутых руках

Тагильский школьник установил рекорд России Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

14-летний школьник Владислав Мальцев из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России, простояв в горизонтальном упоре на согнутых руках 1 минуту и 3 секунды.

Парня почти 3,5 недели тренировал руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин. По его словам, сам элемент не самый сложный, но удержать такое количество времени непросто, пишет издание TagilCity.ru.

- Тело должно быть параллельно полу, спина выпрямлена, ноги держатся практически в неподвижном положении. То есть, чтобы ноги низко не уходили и также поднимались вверх. В этом и сложность удержания такого количества времени, - рассказывает Фанис Хайруллин.

Ранее в Книгу рекордов России попал еще один воспитанник этого спортсмена – 11-летний Никита Ванеев из Нижнего Тагила, который смог провисеть на перекладине без отрыва пальцев 2 минуты 31 секунду.

Этот навык школьник приобрел, на протяжении трех лет занимаясь уличной гимнастикой. Когда Никита только начинал подготовку, то долго не мог провисеть на перекладине больше минуты. Поставленного в итоге результата он достиг всего за две недели.