Политолог о заявлении Зеленского про Крым: «Стыд глаза не выест» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал слова президента Украины о Крыме.

Глава Незалежной заявил, что полуостров никогда не будет российским. Такие слова, по мнению политолога, клоунада и совершенно оторваны от реальности.

Зеленский пребывает в своем мире, оторванном от реальности, и играет на публику, полагает специалист.

Заявление про Крым можно поставить в один ряд с решением запретить русский язык.

- Но при этом говорят по-русски, пишут, что Крым принадлежит Незалежной, а Крымский мост построил Киев, - рассуждает Данилин.

Он подчеркивает, что «клоунам обычно платят деньги за выступления».

- Стыд глаза не выест, за деньги Зеленский готов на все что угодно, - заявил политолог в беседе с Life.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Республика Крым никогда не станет по-настоящему российской территорией. Глава Незалежной считает, что новые власти и жители полуострова никогда не полюбят его так, как украинцы.

Политик уверен, что возвращение полуострова - вопрос времени.