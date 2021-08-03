США начали крупнейшие за 40 лет военно-морские учения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты развернули глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021 (Large Scale Exercise 2021), которые продлятся до 16 августа, с задействованием амфибийно-десантных сил и основных боевых кораблей. Об этом сообщили ВМС США.

Как говорится в заявлении, LSE 2021 являются самыми крупными учениями американских ВМС со времен холодной войны, поскольку последние учения такого масштаба проводились в 1981 году. Уточняется, что так же, как и тогда, LSE 2021 должны «продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования».

В сообщении говорится о том, что эти учения «основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника», и должны продемонстрировать противникам глобальные возможности флота США проводить координированные операции сразу на нескольких театрах военных действий.

В интегрированных учениях задействовано около 36 боевых кораблей, в том числе ударные подводные лодки, ракетные крейсеры, авианосцы, эсминцы и большие десантные корабли. Кроме того, в учениях принимают участие части морской пехоты из состава пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты, а также палубная и морская авиация.

В общей сложности в LSE 2021 принимает участие свыше 25 тыс. военнослужащих. Учения будут одновременно проходить в 17 часовых зонах.