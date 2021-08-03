Китай раскритиковал США за отчет об утечке коронавируса из лаборатории

МИД КНР раскритиковал США за отчет о лабораторной утечке коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство иностранных дел Китая заявило, что отчет республиканцев из Палаты представителей США о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции основан на лжи и искаженных фактах.

- Действия соответствующих конгрессменов США вызваны исключительно политическими корыстными интересами с целью оклеветать и дискредитировать Китай, мы решительно выступаем против и резко осуждаем их аморальные и подлые действия, — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Комментируя заявления о том, что Китай пытается усилить коронавирус, в ведомстве назвали США крупнейшим в мире спонсором подобных исследований и посоветовали республиканцам провести подобное расследование в собственной стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого легли результаты расследования в отношении природы происхождения COVID-19. В докладе отмечается, что коронавирус является искусственно модифицированным природным вирусом, разработанным в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.