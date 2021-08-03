ЦБ РФ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка «Открытие» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центробанк России сообщил о начале подготовки продажи акций банка «Открытие». Как говорится на сайте регулятора, прием заявок на участие в торгах пройдет с 11 по 22 октября.

Тем не менее, Банк России рассматривает возможность передать «Открытие» стратегическому инвестору, то есть тому, кто купит 50 процентов плюс одну акцию. Уточняется, что если к пакету будет проявлен интерес, то торги планируется провести до конца текущего года.

Кроме того, рассматривается также вариант продажи по частям. В пресс-релизе также отмечается, что в зависимости от запросов из банковской группы могут выделить страховой и пенсионный бизнес.

По величине активов банк «Открытие» на сегодняшний день занимает восьмое место в российской банковской системе и входит в перечень системно значимых. Под управление Центробанка он перешел в августе 2017 года, когда регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. Тогда владельцы кредитной организации сами обратились за помощью из-за финансовых проблем.