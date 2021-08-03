Два наркоторговца из Омска получили 16 лет тюрьмы на двоих

Омские наркокурьеры получили 16 лет колонии на двоих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Омске суд приговорил двух наркоторговцев, задержанных еще в январе 2021 года, к 16 годам заключения на двоих.

Двое мужчин были задержаны в СНТ «Березка» в Центральном округе города. При них стражи порядка нашли полкило различных наркотических веществ. Найденное зелье могло бы стоить порядка полутора миллионов рублей на черном рынке.

Вместе с наркотиками сотрудники ФСБ изъяли у наркокурьеров несколько телефонов, сим-карт и банковских карт, уточнили в пресс-службе ведомства изданию Город 55. Все это преступники использовали для торговли наркотиками в крупном интернет-магазине.

На обоих завели уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Одному из курьеров суд после рассмотрения дела назначил девять лет лишения свободы, а второму – семь лет. Отбывать наказание омичи будут в колонии строгого режима.