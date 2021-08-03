Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии.

В Минздраве РФ сообщили, что двое россиян, включая пятилетнего ребенка, пострадавших в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, они прооперированы. Еще два пациента находятся в состоянии средней тяжести. В ведомстве отметили, что необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет.

"Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. В состоянии средней степени тяжести находятся еще два пациента, угрозы жизни нет. Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении Минздрава, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о ДТП в Турции, в котором пострадали граждане России. Группа россиян ехала на автобусе в аэропорт и должна была вылететь в Самару. Транспорт направлялся в аэропорт Антальи.