Главврач больницы им. Филатова назвал способ избежать тромбоза после коронавируса

Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что пациентам с подтвержденным коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию для того, чтобы избежать возможности возникновения тромбозов.

Как отметил специалист, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, нужно следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, тяжело переболевшими COVID-19.

«Чтобы избежать тромбоза, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», - сообщил эксперт.

По его словам, прямую связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить, но после выписки желательно сделать коагулограмму. Вечорко уточнил, что такой анализ позволяет оценить свертываемость крови, подчеркнув, что расшифровать анализ, а также назначить или прервать антикоагулянтную терапию может только врач.

Крое того, специалист посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.