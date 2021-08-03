Онищенко объяснил важность медосмотра перед прививкой от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил важность медосмотра перед прививкой от коронавируса. В каждом случае решение о вакцинации должен принимать врач, оценив состояние здоровья человека. Медик осмотрит человека и даст допуск или отвод от процедуры, исходя из личных показателей.

- В каждом конкретном случае решение о вакцинации принимает врач, - говорит парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что противопоказания к прививке могут быть не только у пенсионеров, но и у 20-летних, в этом вопросе все должно решаться индивидуально.

- Человек приходит в поликлинику, его осматривает врач и принимает решение: вакцинироваться или нет, - объяснил прядок проведения вакцинации Геннадий Онищенко.

Парламентарий подчеркнул, что если у человека не имеется противопоказаний, то проходить вакцинацию нужно обязательно, так как это будет защитой во время пандемии.

Пожилым людям лучше пройти данную процедуру, так как они входят в зону риска.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости привить от коронавирусной инфекции практически всех пожилых людей. По его словам, исключение может быть только по медицинским показаниям.