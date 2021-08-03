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Общество3 августа 2021 17:01

Российские студенты рассказали, какую зарплату хотели бы получить

Более половины опрошенных уверены, что на первой работе смогут получать до 50 тысяч рублей
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Студенты признались, что хотят получать на первой работе до 50 тысяч рублей в месяц

Студенты признались, что хотят получать на первой работе до 50 тысяч рублей в месяц

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Более половины российских студентов (57,7%) рассчитывают, что на первой своей работе будут получать до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы «ВРаботе».

Кроме того, 15,2% опрошенных признались, что хотели бы на первой работе получать от 50 до 75 тысяч рублей в месяц. Чуть больше 14% считают, что смогут рассчитывать при первом трудоустройстве на зарплату до 15 тысяч рублей, передает RT.

6% студентов полагают, что на первой же работе им будут платить от 75 до 100 тысяч рублей в месяц.

Всего в опросе приняли участие студенты 18—19 лет, обучающиеся в университетах и колледжах в 85 российских субъектах. Благодаря исследованию аналитики планировали выяснить, какие карьерные ожидания существуют у современно молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, в каких российских регионах зафиксированы вакансии с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, передает телеканал «360».