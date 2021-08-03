Политолог: Зеленский лжет о наличии европейского газа на Украине

Украинский политолог заявил, что Владимир Зеленский лжет о наличии европейского газа на Украине Фото: REUTERS

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский лжет о наличии европейского газа на Украине.

Эксперт отметил, что у Незалежной есть только российский газ из транзитной трубы. Корнейчук считает, что Россия может значительно сократить транзит через страну после запуска газопровода "Северный поток — 2".

- У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <…> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся, — заявил эксперт в эфире телеканала "Наш".

Ранее бывший председатель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина не смогла добиться остановки строительства газопровода "Северный поток – 2", потому что перестала быть "любимцем" президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Вашингтон активно помогал Киеву после событий Евромайдана, потому что Украина взяла курс на западную интеграцию. Затем страна сделала ставку на одну сторон во время выборов президента США, что лишило ее особого статуса в Белом доме, заявил экс-глава "Нафтогаза" в своей статье.