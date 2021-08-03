Володин прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Действия Киева по отношению к Крыму напоминают не любовь, а геноцид. Таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что этот полуостров «никогда не будет русской территорией».

«Если под «любовью» Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», - написал парламентарий в Telegram.

Как отметил Володин, такие «циничные и жестокие методы» власти Украины, возможно, «перенимают у своих европейских коллег». Он предложил задуматься Зеленскому о том, как сделать лучше жизнь украинских граждан, «чтобы они могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы».

«Разве об этом они мечтали? Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан. Иначе точно не дождётся любви украинского народа», - отметил спикер Госдумы.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Крым никогда не станет по-настоящему российской территорией. По его словам, новые власти и жители полуострова никогда не полюбят его так, как украинцы. Президент Украины уверен, что возвращение полуострова незалежной - вопрос времени.