Вице-премьер РФ поручил проработать создание инвестиционных комитетов в регионах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития до 10 августа 2021 года проработать вопрос создания инвестиционных комитетов в регионах России. Об этом сказано в протоколе совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

"Подготовить проект положения об инвестиционных комитетах в субъектах Российской Федерации, включая описание по их полномочиям и рекомендации по формированию составов. Срок - до 10 августа 2021 года", - говорится в протоколе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Текст документа также гласит, что Минэкономразвития поручено до 27 августа 2021 года проработать с "пилотными" субъектами России и представителями "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты перечень полномочий инвесткомитетов, механизм их создания и роль деловых объединений в процессе деятельности.

Также Минэкономразвития и Федеральное казначейство до 15 августа должны проработать вопрос создания реестра инвестиционных проектов.