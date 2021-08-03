Сенатор Ковитиди дала совет Зеленскому после его заявления о Крыме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Глава Незалежной отметил, что полуостров «никогда не будет русской территорией» и это, по мнению сенатора, просто громкое заявление.

Она напомнила украинским властям, что у них и без того много проблем в стране, которые нужно решать. Например, выводить государство из экономического кризиса.

- Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове, - отметила политик в беседе с RT.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что многолетнее отношение к полуострову, которое демонстрируют украинские власти, вовсе не говорит о большой любви.

- Это не любовь, а геноцид. Задумайтесь, что могло быть с жителями Крыма без продовольствия, воды? - цитирует Свободная пресса слова парламентария.