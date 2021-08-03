Синоптики объяснили, откуда берутся смерчи и торнадо. ФОТО: Ксения Андреева

Лето 2021 года выдалось богатым не только на аномальную жару, но и на различные опасные погодные явления. На Тверскую область обрушилось торнадо, а в некоторых регионах говорят про смерчи, которые сметают все на своем пути.

Сейчас непогода подбирается к Саранску, Пензе, Самаре, Татарстану и Саратову. Жителям Среднего Поволжья, синоптики прогнозируют торнадо и «камни с неба», сообщает Пятый канал.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова подтвердила, что большинство смерчей приходится на лето. Но обычно в России их размер небольшой и случаются они крайне редко. Это обусловлено географическим положением страны.

- Разница между смерчем и торнадо такая же, как разница между русским и английским языками. На Западе принято слово „торнадо“, от испанского tornar — „вертеть“ или „крутить“. У нас используют „смерч“ — слово, образованное от древнерусского „смьрчь“, то есть „облако“ или „черная туча“,- уточнила Марина Макарова телеканалу «360».

По словам эксперта, в течении года на планете формируется примерно две тысячи вихрей. Три четверти их них проходят над Америкой.

Обычно перед появлением смерча стоит аномальная жара, а потом резко наступает прохлада. Опасное погодное явление формируется на стыке температур, в контрастной зоне. В атмосфере возникает очень сильная термодинамическая неустойчивость, воздух стремительно смешивается.

- По вертикали скорость доходит до 60 метров в секунду. И в этой неустойчивости возникают вертикальные и горизонтальные вихри, - говорит синоптик. Обычно вихрь горизонтальный, но если он проходит над источником тепла, то наклоняется к земле.

- Смерчи - крайне редкое явление в России. Но их последствия сложно с чем-то спутать. Например в селе Тюбук можно увидеть поваленные им леса даже спустя полвека. А в Челябинской области смерч как-то разрушил спиртзавод. Те, кто оказываются в неподвижном центре смерча, говорят, что там стоит страшный гул, - поделилась с телеканалом климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.