ЦИК попросил Верховный суд признать законным снятие Павла Грудинина с выборов

Павел Грудинин Фото: REUTERS

Центризбирком России во вторник, 3 августа, обратился к Верховному суду с просьбой признать законным свое решение об исключении из партийного списка на предстоящие думские выборы кандидат в Государственную думу от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

«Решение Центризбиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом представленных материалов дела. На этом основании просим отклонить жалобу Грудинина», - приводит ТАСС заявление представителя ЦИК.

Во вторник, 3 августа, суд начал слушания по жалобе Грудинина на снятие с выборов в Госдуму. Юристы истца во вступительном слове просили об отмене решения ЦИК Центризбиркома, указывая на то, что ЦИК использовал при принятии решения «недостоверные сведения».

В ходе заседания Центризбирком продемонстрировал ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Он это опровергает. Заслушав позиции сторон, суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа, чтобы дать время представителям истца ознакомиться с материалами дела.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ирина Грудинина, бывшая жена Павла Грудинина, направила письмо в ЦИК с заявлением, что у кандидата от КПРФ есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не представил в своей декларации при подаче документов. Речь шла об офшорной компании Bontro в Белизе, через которую, по словам адвоката Грудинной, бизнесмен контролировал свои российские предприятия.