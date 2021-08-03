Байден назвал героями покончивших с собой защитников Капитолия

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во вторник выразил соболезнования родным и близким двух полицейских, которые участвовали в подавлении январских беспорядков в американском Капитолии, и недавно покончили с собой.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что 26-летнего Кайл ДеФрейтаг нашли мертвым 10 июля. Также сообщали о самоубийстве офицера Гюнтера Хашида. Еще двое полицейских, которые участвовали в разгоне протестующих, покончили с собой в январе: офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд работали в полиции Вашингтона и Капитолия, соответственно.

«Когда Капитолий США и сама наша демократия подверглись атаке 6 января, полицейские Хашида и Дефрейтег мужественно рисковали своими жизнями, чтобы их защитить. Они были американскими героями», - написал американский лидер на своей в Twitter, добавив, что он вместе с перво леди США Джилл Байден молится об их близких «в это трудное время».

Напомним, 6 января в ходе итоговой встречи Сената по результатам президентских выборов США, на Капитолийском холме собрались сторонники Дональда Трампа, которые выступали за пересмотр результатов голосования. Толпа прорвала охрану Капитолия, вступив в противостояние с полицией и военными. В итоге погибли пять человек.