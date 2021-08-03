Несколько человек пострадали при стрельбе у здания Пентагона Фото: REUTERS

Несколько человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 3 августа, в районе здания Пентагона.

По предварительной данным, двое пострадавших находятся в реанимации. Местный телеканал WDVM заявил, что официальные лица сообщают о нескольких раненых. Тем не менее, официально о состоянии пострадавших пока не сообщалось.

Assosiated Press сообщал, что звуки выстрелов слышны неподалеку от здания Пентагона были. Согласно данным портала Politico, стрельба произошла около платформы у ближайшей к Пентагону станции метрополитена. Предполагаемый стрелок пока не задержан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 августа Оборонное агентство Министерства обороны США сообщило о том, что здание Пентагона блокировано из-за инцидента в транзитном центре военного ведомства. В сообщении граждан попросили избегать данного района, и заявили, что «более подробная информация будет в ближайшее время».