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Политика3 августа 2021 18:56

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Главы государств выразили удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической, энергетический и гуманитарной сферах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Владимир Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с боливийским коллегой Луисом Арсе поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств выразили удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической, энергетический и гуманитарной сферах.

Ранее Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом борьбу с коронавирусом. Оба лидера отметили значительное продвижение в этой области. Также они обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе и невозможность вмешательства в дела Белоруссии извне.