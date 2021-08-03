Владимир Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с боливийским коллегой Луисом Арсе поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств выразили удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической, энергетический и гуманитарной сферах.

Ранее Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом борьбу с коронавирусом. Оба лидера отметили значительное продвижение в этой области. Также они обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе и невозможность вмешательства в дела Белоруссии извне.