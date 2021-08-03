Глава Blizzard уволился на фоне обвинений в харассменте и дискриминации женщин

Джей Аллен Брак Фото: Twitter.com

Президент Blizzard Джей Аллен Брак ушел из компании на фоне скандала, связанного с обвинениями в дискриминации женщин и домогательствами. На его место придут сразу два руководителя, в том числе женщина - Джен Онил из Vicarious Visions

Джей Аллен проработал 15 лет в студии, а в должность главы Blizzard вступил в 2018 году. Ранее он выступал в роли исполнительного продюсера World of Warcraft.

Как сообщается в пресс-релизе, Брак покинул Activision Blizzard, чтобы воспользоваться другими карьерными возможностями и расти дальше, как специалист. Джей Аллен выразил уверенность, что новое руководство сможет реализовать все идеи и задумки компании. Он также поблагодарил всех сотрудников компании за годы совместной работы.

Теперь со-руководителями компании будут Джен Онил и Майк Ибарра, который был вице-президентом Xbox. Как отмечается, у обоих есть более 30 лет работы в игровой индустрии.