ФСБ: высланный консул Эстонии хотел получить закрытую информацию о планах России в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от российского гражданина материалов закрытого характера. Как сообщили в ведомстве, дипломат пытался получить сведения о планах России в Арктике.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», - говорится в сообщении ФСБ, где отмечают, что при этом дипломат заведомо понимал, что эти документы носят закрытый характер.

Напомним, 6 июля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. На следующий день эстонского дипломата объявили персоной нон-грата. Через несколько дней, 15 июля, МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, и вручил ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула. Сегодня, 3 августа, МИД РФ объявил о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве.