Денис Проценко назвал штаммы коронавируса "естественными"

Проценко назвал штаммы COVID-19 "естественными" Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что штаммы коронавирусной инфекции появились естественным путем. Об этом он сказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Думаю, что (штамм) естественный. Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве, — сказал он kp.ru.

Ранее Денис Проценко рассказал, что вакцинация блокирует мутации коронавирусной инфекции. Он добавил, что современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов.

До этого специалист объяснил, почему у людей разный иммунный ответ после прививки от коронавирусной инфекции.По словам специалиста, все люди имеют свои особенности организма. Он привел в пример свою маму, у которой иммунный ответ отказался сильнее его отца, хотя оба родителя одного возраста.