Денис Проценко объяснил свое решение пойти в политику Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил свое решение начать политическую карьеру.

На вопрос о том, планирует ли он улучшить медицину своим приходом в политику, Проценко заметил, что партии "Единая Россия" выдвинуто уже 17 медиков.

- У меня нет слова "я". Медицина индивидуальной перестала быть со времен Булгакова. У нас нет земской медицины. Я говорил о медицинских командах, о командах мультидисциплинарных. И в данной ситуации нету "я", есть команда медиков, которые что-то хотят поменять, которые хотят предложить эти изменения власти исполнительной. Я очень надеюсь, что нас услышат, — заявил специалист kp.ru.

Проценко сообщил, что на площадке ЕР уже обсуждаются вопросы медицины.

- Нас сейчас уже начали слышать. Потому что на наших консилиумах, обсуждениях, которые мы проводим на партийной площадке с обязательным привлечением, помимо кандидатов, экспертов в своей области. Мы там обсуждали реабилитацию, мы обсуждали, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии. Мы обсуждали назревшие необходимые изменения первичной сети, мы обсуждали информатизацию. Еще раз говорю, помимо людей, которые хотят что-то поменять в лучшую сторону, мы обязательно на наши площадки, зум-обсуждения, зум-консилиумы приглашали экспертов, которые компетентны в конкретной области, — рассказал он.