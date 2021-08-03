Около 40 человек погибли в результате ДТП в Мали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее 37 человек погибли в результате автокатастрофы в Мали в области Сегу.

Как передает малийская газета Essor со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры, инцидент произошел во вторник, 3 августа, в 20 километрах от административного центра области города Сегу. В результате аварии погибли по меньшей мере 37 человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.

По данным портала Mali24.info, столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, причиной происшествия стал пробой в шине грузовика.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о ДТП в Турции, в котором пострадали российские граждане. Группа россиян ехала на автобусе в аэропорт и должна была вылететь в Самару. Транспорт направлялся в аэропорт Антальи, когда он врезался в ограждение на одной из боковых развязок, перевернулся и вылетел на встречную полосу. Сообщалось, что в ДТП погибли три гражданина РФ. В момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека, в том числе 9 детей.