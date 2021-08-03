В «Вектор» сообщили, что менее 1% привитых от коронавируса заболели после полного курса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Менее одного процента прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции заболели COVID-19. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Как отметили в «Векторе», согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Министерства здравоохранения по всем российским регионам, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «Эпиваккороной» составляет около 0,59 процентов.

В «Векторе» также заявили, что доля заразившихся через 21 день после получения второй дозы препарата составила 0,66 процентов для «Спутник V», 0,59 процентов для «Эпиваккороны» и 0,27 процентов для «Ковивак». Кроме того, доля заболевших среди всех получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции, составляет 0,79 процента для «Спутника V», 1,3 процента для «Эпиваккороны» и 0,93 процентов для «Ковивака».

«Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19», - приводит ТАСС заявление, сделанное в центре.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что свыше 98 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекцией не были привиты от COVID-19.