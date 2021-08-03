Видео задержания эстонского дипломата опубликовала ФСБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.

На кадрах можно увидеть эстонского дипломата и его собеседника, который говорит, что у него есть документы. После чего Лятте выходит на улицу с папкой и к нему подходят мужчины, которые представляются сотрудниками ФСБ и надевают наручники на задержанного.

Как писал сайт kp.ru, в ФСБ также сообщили, что дипломат пытался получить сведения о планах России в Арктике. Как отметили в ведомстве, консул заведомо понимал, что документы носят закрытый характер.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали эстонского консула, когда тот получал секретные материалы. На следующий день Марта Лятте объявили персоной нон-грата. Через пару дней, 15 июля, МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, и вручил ему ноту об ответном объявлении одного из российских дипломатов персоной нон грата. Сегодня, 3 августа, МИД РФ объявил о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве.