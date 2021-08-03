Литва заявила о доказательствах причастности Минска к миграционному кризису

МИД Литвы заявил о доказательствах причастности Минска к миграционному кризису Фото: REUTERS

Заместитель главы Министерства иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил о доказательствах причастности Белоруссии к миграционному кризису.

- Самые первые симптомы были, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать. Когда они перестали принимать мигрантов обратно. Потом появились прямые доказательства – как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают - уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками, — сообщил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Адоменас сообщил, что сейчас граница с Белоруссией недостаточно защищена. Литва уже начала строить барьер, но это займет некоторое время, добавил он.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа во время телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов. По его мнению, ЕС должен задействовать все свои дипломатические инструменты и укрепить границу Литвы и Евросоюза с Белоруссией.