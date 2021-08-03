Полицейский погиб при стрельбе рядом с Пентагоном

Сотрудник правоохранительных органов погиб при стрельбе рядом с Пентагоном Фото: REUTERS

Сотрудник правоохранительных органов погиб при стрельбе рядом со зданием Пентагона. Об этом сообщил телеканал CNN.

Тем временем комплекс министерства обороны Соединенных Штатов Америки вернулся к штатной работе после инцидента.

Как сообщило РИА Новости, сотрудники и посетители Пентагона получили разрешение вернуться на территорию комплекса и выстроились в очередь к пунктам досмотра. При этом недалеко от здания продолжают стоять автомобили правоохранительных органов, скорой помощи и пожарной охраны.

Напомним, стрельба произошла около платформы у ближайшей к ведомству станции метрополитена. Граждан попросили избегать данного района, а также сообщили, что "более подробная информация будет в ближайшее время". Позже появилась информация, что сотрудник охраны Пентагона поразил нападавшего выстрелом. Уточняется, что в здание преступник не проник.