В Германии пенсионера приговорили к условному сроку за хранение нацистского танка в подвале

Немецкого пенсионера приговорили к условному сроку за нацистский танк в подвале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд немецкого города Киль приговорил к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, хранившего в своем подвале танк "Пантера" и другое оружие времен Второй мировой войны.

Следствие против немца велось с 2015 года, когда у пенсионера обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов.

Суд признал пенсионера виновным в незаконном хранении оружия, но посчитал, что оружие хранилось не со злым умыслом, а как коллекция. Также в качестве смягчающего фактора послужили преклонный возраст мужчины, отсутствие судимости, а также добровольное признание в содеянном. Отягчающим фактором стало большое количество оружия.

Ранее житель Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил правоохранителям о наличии у него розового танка T 34/85 и самоходной артиллерийской установки SD-100. Мужчина держал это вооружение у себя на законных основаниях с 1990-х годов. В ходе оружейной амнистии он засомневался, что танк и артустановка является достаточно охолощенным и не могут быть использованы для стрельбы, поэтому решил обратиться в полицию. Несмотря на это, военную технику полиция оставила у владельца, ведь танк и самоходка стояли в него все эти годы в абсолютной безопасности.